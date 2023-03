Alied van der Meer is een half jaar stadsdichter van Deventer: ‘Ik kan met die pet op vrijer bewegen’

Ze is nu een half jaar de stadsdichter van Deventer: Alied van der Meer. Ze nam in september vorig jaar het stokje over van Robin Bleeker. In dit half jaar heeft ze dertien gedichten gepubliceerd. De onderwerpen zijn wisselend en gaan van een benefietconcert voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije tot de kleine alledaagse dingen die iedereen wel eens tegenkomt. Een putdeksel bijvoorbeeld. Of een fanfare.