Als GA Eagles nog in de problemen komt, heeft het dat alleen aan zichzelf te wijten

VIDEO Metin is terug in Deventer, na twee weken in Turks rampgebied: ‘Lijken­lucht brandt nog in mijn keel’

Metin Acun vertrok ruim twee weken geleden naar Turkije, voor een weekje ontspanning in Gaziantep. Familiebezoek, lekker eten, de oude stad in. Het werd een nachtmerrie. Eentje waarvan hij de volle omvang nog niet kan bevatten. De 32-jarige Deventenaar is weer thuis en vertelt over twee surreële weken in een rampgebied. ,,Toen wisten we het: haar gebouw was ingestort.’’