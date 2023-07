Amateurwedstrijden ontsporen steeds vaker, KNVB gaat zwaarder straffen

In Salland koop je straks haardhout met een bijzonder verhaal: ‘Je ziet dat ze er plezier in hebben’

Houtblokken zagen, inpakken, labelen en vervolgens verkopen. ‘Houtje van de straat’ is een gloednieuw project, waarbij mensen met een beperking hout zagen en het inpakken. Om het vervolgens te verkopen, zodat mensen genoeg hout hebben voor in de houtkachel. ,,Cliënten blijven mij vragen of zij mee mogen zagen.”