Attractie-eigenaren kijken uit naar kermis zonder maatregelen: ‘Eindelijk mogen we weer los’

Kunst­schaat­sen Deventer in de lift

Het kunstschaatsen in Deventer zit in de lift. Sinds het Nederlandse succes van Lindsay van Zundert, die dit jaar voor het eerst in meer dan veertig jaar een Nederlandse deelname aan de Olympische Spelen opleverde en daar ook nog eens een prima prestatie neerzette, worden bijna alle kunstrijclubs in Nederland overspoeld met nieuwe leden. Zo ook dus de Deventer IJsclub (DIJC), waar het winterseizoen zojuist is afgesloten met meer dan honderd mensen op de wachtlijst bij de afdeling kunstrijden.

31 maart