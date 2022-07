Auto botst op vrachtwagen: rijstroken afgesloten op A1 bij Bathmen

Tegenval­ler: pleinen Deventer binnenstad later klaar dan gepland, dit is waarom

Tegenvaller bij de herinrichting van de pleinen in de Deventer binnenstad. Grote Kerkhof, Stromarkt en Kleine Poot worden pas in december opgeleverd, en niet zoals de planning was in september. Problemen bij de levering van materialen is het knelpunt en de kosten lopen op.

27 juli