Auto brandt uit in Deventer, en dat is niet de eerste keer deze week

column Zouden we anno nu dit pretpark nog openen?

Stel nou dat het Dolfinarium niet bestond. Mijmer even mee. Men bedenkt nu, in 2023, dat zo een flikflak-Flipperbassin een goed idee is. Kunstjes, verveelde dolfijnen, alles voor een applausje. Zou u achter de komst van het pretpark staan?