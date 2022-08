Auto in de kreukels door flinke botsing op A1 bij Deventer

Deventer zet deze fonteinen uit vanwege hitte: ‘We moeten voor inwoners kostbaar water sparen’

Wie op het Grote Kerkhof in Deventer verkoeling wil zoeken bij de fontein, komt de komende dagen bedrogen uit. De gemeente Deventer schakelt in de loop van vandaag meerdere fonteinen uit om zo water te besparen in de komende hittegolf. De maatregel duurt in elk geval tot en met het komende weekeinde.

10 augustus