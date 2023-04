Auto in sloot, bestuurder verdwenen: ‘We zoeken 56-jarige man uit Diepenveen’

Buitenzwem­ba­den krijgen roosters nauwelijks rond: waar is de badmeester?

Openluchtbaden in deze regio openen komend weekeinde weer de deuren. Dankzij een reeks warme zomers is de animo voor abonnementen groter dan ooit, maar tegelijkertijd werven zwembaden zich suf om het toezicht rond te krijgen. ,,De spoeling is dun.’’