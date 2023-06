Auto met paardentrailer botst in buitengebied Laren hard op andere auto

Grote groep lokale onderne­mers baalt van sluiting Holtense Dorps­straat: ‘Klanten willen voor de deur parkeren’

Een groep van negentien lokale winkeliers en ondernemers is bepaald niet blij met de plannen om de Dorpsstraat in hartje Holten te sluiten. De gemeente Rijssen-Holten wil de weg het liefst al in 2024 op slot gooien. „We zijn maar een klein dorp”, verzucht Gert Hein Kromhof. De Holtense ondernemer luidt samen met andere winkeliers de noodklok in een brandbrief aan de gemeente.