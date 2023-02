Auto rolt van parkeerplaats in Lochem: brandweer haalt man uit het water

Friesland­Cam­pi­na wil alle boter gaan maken in Lochem, fabriek in Den Bosch gaat dicht

Lochem wordt de boterhoofdstad van Nederland. In elk geval als het om de productie van FrieslandCampina gaat. De zuivelgigant is van plan om alle boterproductie over ruim twee jaar naar de Gelderse plaats te verhuizen. Dat levert dan 27 banen op. De vestiging in Den Bosch sluit medio 2025 de deuren.

16:38