Autobrand Deventer mogelijk op afstand ontstoken: ‘Dit lijkt goed voorbereid’

Is woningbouw op ‘laatste Deventer fabriekslo­ca­tie’ vertraagd? Nog geen nieuwe plek voor Geurtsen

Woningen op een groot industrieterrein middenin Voorstad? Als het aan de Twentse ontwikkelaar ligt kan de schop snel in de grond. Maar Geurtsen, de laatste fabriek in een Deventer wijk, heeft nog geen nieuwe locatie gevonden. En dat is wel een voorwaarde. ,,We moeten voorkomen dat ze uit de gemeente vertrekken.’’

28 december