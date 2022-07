Automobilist belandt in droogstaande sloot langs A1 bij Twello

Dit schotelt McDonald’s de Deventer binnenstad voor: geen terras, wel gele M aan de gevel

De komst van een McDonald’s in de Deventer binnenstad komt steeds dichterbij. De fastfoodketen is druk bezig met het ontwerp (met de inpassing van het restaurant in het pand aan de Keizerstraat). Vast staat dat er geen terras komt, maar is nog werk aan de winkel. „Zo’n restaurant geeft de nodige impact.”

7 juli