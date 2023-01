Baasjes van huisdieren stellen steeds vaker dure behandelingen uit: ‘Of ze vragen om euthanasie’

Gemeente verrast door groot tentfeest zonder vergunning op verkeers­krui­sing op de Boskamp

Een tentfeest op een verkeerskruising in het centrum van de Boskamp heeft tot verbazing geleid bij de gemeente Olst-Wijhe. Ruim tweehonderd mensen vierden daar oud en nieuw, zonder dat de gemeente daar vooraf van op de hoogte was gesteld. ‘Gelukkig is het goed verlopen, maar dit is niet zoals we het wilden.’

2 januari