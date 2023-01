Balkonbrand bij woonzorgcentrum in Deventer trekt veel bekijks

Met video Twee auto's botsen op kruising in Holten, bestuurder mee met politie

Twee auto's zijn zaterdagochtend met elkaar in botsing gekomen op een kruising aan de Dorpsstraat in Holten. Niemand raakte gewond bij het ongeluk in het centrum van Holten, maar de bestuurder van één van de auto's is door de politie meegenomen, omdat het vermoeden bestaat dat hij onder invloed van alcohol is.

