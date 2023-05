Balsters laatste toverkunstje bezorgt Heeten historische plek in de tweede klasse: ‘Kroon op mijn werk’

Met video Emotioneel bezoek aan rally met classic cars in Deventer: ‘Vervul de laatste wens van m’n vrouw’

Een klassieker in Deventer op tweede pinksterdag: de rally met classic cars. Fraaie, kostbare oldtimers trekken veel bekijks op de Brink, waar de rit dit keer start. Pieter van Dijke komt vanuit Noord-Holland naar Deventer, voor een speciaal moment. ,,Het is best emotioneel om hier de auto van m’n overleden vrouw te zien.”