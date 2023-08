Bathmense kermis financieel in gevarenzone: Gemeente Belang wil dat Deventer dorpsfeesten helpt

Grote schok in kermiswe­reld om overlijden Willem (57) na mishande­ling: ‘Veel te jong uit het leven gerukt’

Kermisexploitanten zijn in shock na de plotselinge dood van Willem (57). De inwoner van Laag-Soeren is een bekende in de kermiswereld. Hij overleed zondagnacht na een incident op de Siemelinksweg in Deventer, bij de afrit van de A1. Twee Twentenaren zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van de man.