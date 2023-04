BBB verruilt Water Natuurlijk voor CDA bij verkenning coalitie waterschap: ‘Hadden we niet verwacht’

OOGGETUIGEN 40-45 Herman denkt door beelden uit Oekraïne steeds vaker terug aan WOII: ‘Je leeft de hele dag in angst’

Herman Lenderink, oud-wethouder in Gouda, denkt tegenwoordig steeds vaker aan de oorlogsgebeurtenissen in zijn geboortedorp in de Achterhoek. Dat komt door de oorlogsbeelden uit Oekraïne. Oja, dat was bij ons ook zo, denkt hij dan.