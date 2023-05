Begint het al niet bij de junioren, door ze gewoon een regenpak aan te trekken?

Waarom Jamal Amofa een schoolvoor­beeld is voor het beleid van Go Ahead Eagles

Hij maakte een transfervrije overstap naar Deventer, ontwikkelde zich razendsnel en nu zitten de clubs voor hem op de tribune. Jamal Amofa is in nog geen jaar uitgegroeid tot een belangrijke speler voor Go Ahead Eagles. En hij is niet de eerste die zo’n vaart maakt. Hoe doet de club dat?