Bekijk hier alle uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen van het amateurvoetbal in de regio

LIVE | Fontán, Fernandes en Llansana starten bij GA Eagles tegen Vitesse, waar vier spelers ontbreken

Tegen een kwakkelend Vitesse probeert Go Ahead Eagles zaterdag vanaf 18.45 uur punten bij te schrijven op weg naar (vroegtijdige) handhaving in de eredivisie. Dat gebeurt in Gelredome wel met een incomplete selectie. Gerrit Nauber, Oliver Edvardsen, Fredrik Oppegard en Federico Mattiello ontbreken in de selectie van GA Eagles.