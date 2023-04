Bekijk hier alle uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen van het amateurvoetbal in de regio

GA Eag­les-trai­ner René Hake fel als het gaat over Klassieker: ‘Dat er iets moet veranderen is duidelijk’

Klare taal als Go Ahead Eagles-trainer René Hake zijn licht laat schijnen over de trammelant die ontstond tijdens de Klassieker van afgelopen woensdag. De coach is een paar dagen later fel en hoopt dat de aangekondigde maatregelen hun werk doen. ,,Je kunt niet streng genoeg zijn.”