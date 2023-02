Bespaarparel: in de winkel van Ronald, Kevin en Romy kun je terecht als je het minder breed hebt

Met sprankelende oogjes en een lach van oor tot oor pakt een klein meisje een lolly aan van Romy. “Elk kind dat hier in de winkel komt, krijgt van ons een snoepje”, vertelt Ronald. “Sommige mensen kunnen geen snoep betalen, dus dan is dit echt een cadeautje voor die kinderen.”

Winkelrestanten en restpartijen

De winkel ligt vol met pallets waarop treetjes frisdrank staan gestapeld. Romy staat achter de kassa en Ronald bij de deur. Klanten die binnenstappen begroeten hem bij naam. “Ja ik ben inmiddels echt een bekende hier”, zegt hij lachend.



In de schappen om hen heen staan verzorgingsproducten, snoep, snacks en pakken drinken. Maar ook boormachines, drones, geurkaarsen, aanstekers, speelgoed en pannen staan verspreid door de winkel. “We kopen winkelrestanten en restpartijen op. Die kunnen we hier goedkoop aanbieden. We vinden het echt de sport om goedkoper te zijn dan de grote supermarkten of drogisterijen.”

Quote Hier blijft het nog betaalbaar Romy Haverhoek

Steeds meer mensen weten de winkel te vinden volgens Ronald. Dat is vooral fijn voor klanten die minder te besteden hebben. “Sommige artikelen kosten hier de helft van wat ze in de supermarkt kosten. Zelfde product, andere prijs. En producten die aan de datum zijn, gaan nog goedkoper weg”, vertelt hij. “Voor veel mensen zijn we inmiddels echt onmisbaar, hier blijft het nog betaalbaar”, voegt Romy toe.

Het goede doel

Weggooien doen ze bij R&K Partijhandel niet. “Alle producten met een korte houdbaarheidsdatum brengen we naar levensmiddelenkastjes of naar de Voedselbank”, zegt Ronald. “En ik geef ook weleens iets weg aan mensen van wie ik weet dat ze het financieel zwaar hebben.” “Voor de ramp in Turkije en Syrië hebben we ook sjaals, handschoenen en mutsen gedoneerd”, vertelt Romy. “Die mensen hebben het harder nodig dan wij.”

Bezoekje wagen?

R&K Partijhandel is te vinden aan de Boxbergerweg in Deventer. “Ons assortiment wisselt elke dag, omdat we van tevoren niet weten wat we kunnen opkopen”, aldus Ronald. Romy plaatst elke dag het nieuwe assortiment en de actuele aanbiedingen op Facebook.

