Bestelbus botst tegen graafmachine op overweg in Deventer: twee mensen lichtgewond

Rechter moet oordelen of verslaaf­den mogen wonen in Deventer kantoor­pand: ‘Schande, een staatsge­heim’

Mogen er 25 mensen met psychische problemen wonen in een pand aan de Hunneperweg in Deventer, of niet? Die vraag lag donderdag voor bij de rechter in Zwolle. Omwonenden vinden dat ‘beschermd wonen’ niet past binnen het bestemmingsplan, maar de gemeente ziet dat anders. ,,Dit is een voorbeeld van een onbetrouwbare overheid. De gemeente heeft zich slecht gedragen.’’

14 oktober