Bestuur Deventer voetbalclub DVV Sallandia doet aangifte van containerbrand

Bitter einde van vakantie: nog geen 24 uur terug van camping en er is niets meer over van caravan in Deventer

8 augustus Na de brand op een parkeerplaats achter woningen aan het Hof van Berlage in Deventer zit de schrik er goed in bij een ouder echtpaar. Ze waren zaterdag net terug uit Duitsland toen ze midden in de nacht werden gewerkt door de buren. Hun caravan stond in lichterlaaie, drie andere auto's raakten ook zwaar beschadigd. ,,Dit hebben we met pijn en moeite opgebouwd, en nu is het weg.’’