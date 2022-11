Bestuurder snorscooter in Deventer gewond als hij hard remt voor busje en valt

Winterzwem­mers in Deventer Borgeler­bad verbannen naar binnen: ‘Jammer, maar wel begrijpe­lijk’

Tientallen fanatieke winterzwemmers namen maandag nog een laatste duik in het Borgelerbad voordat ze straks noodgedwongen naar binnen moeten. Het buitenbad moet, in tegenstelling tot andere jaren, in de winter dicht vanwege de hoge energierekening. ,,Het is gewoon veel fijner om buiten te zwemmen”, klinkt het steevast.

31 oktober