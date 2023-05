Bewoner ‘drugshuis’ Lochem probeert sluiting bij rechter aan te vechten: ‘Alles was voor eigen gebruik’

Statushou­ders die noodwoning krijgen op azc-ter­rein Schalkhaar komen vandaag aan

Vanaf vandaag worden bij de azc-locatie in Schalkhaar 72 alleenstaande statushouders gehuisvest. Ze komen te wonen in noodwoningen. Die zijn gemaakt van wooncontainers die eerder zijn gebruikt voor noodhuisvesting bij een verzorgingshuis elders in het land. De klus is bijna geklaard en de units zijn vrijwel allemaal ingericht.