Bewoonster flat Deventer krijgt 3 maanden om te bewijzen dat ze ex-vriend buiten deur kan houden

Lies wacht met gebroken been twee keer tevergeefs op bus in Deventer: ‘Ze laten je barsten’

Daar sta je dan: met je gebroken been bij de bushalte om naar de fysio te gaan. Deventenaar Lies Schenkel (57) moet iedere week revalideren nadat ze voor de zomer haar been brak. Om daar te komen is ze afhankelijk van anderen en het openbaar vervoer, maar de bus liet haar al twee keer in de steek in Deventer. ,,Hij is gewoon niet op komen dagen. En dat zonder te communiceren.”

12 oktober