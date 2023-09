Bezoek de Lebuinuskerk of kom films kijken op de Brink: 5 x uittips in Deventer

Terrein gesloopte melkfa­briek in Deventer wordt nieuwe woonwijk: zó gaat dat eruitzien

Alle seinen staan op groen voor de bouw van een nieuwe wijk in Deventer. Het gaat om 38 woningen, die op het terrein van de vroegere melkfabriek in Colmschate komen. Ontwikkelaar Janssen de Jong heeft het plan zonder bezwaren richting eindstreep gekregen. Inmiddels is duidelijk hoe de wijk, vlak naast het spoor, eruit gaat zien.