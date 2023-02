Bij Go Ahead Eagles is iedereen weer stukje alerter na wegvallen Edvardsen: ‘Er ontglipt ons dan toch iets’

indebuurt.nl Café Glas in Lood heeft gloednieuw interieur: 'Ook de menukaart voor mensen én honden ging op de schop'

Zo’n vier jaar runnen Rosita Globytė (25) en Maarten Hoekstra (39) samen café Glas in Lood op de Nieuwe Markt. Nu werd het tijd om een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan en niet alleen op professioneel gebied. “Ons café is volledig vernieuwd én we gaan binnenkort trouwen.”

13:41