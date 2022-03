Bij Zutphen is het pover in de punt van de aanval; Twente profiteert

Toen de wedstrijd bij 0-3 in de slotfase al lang en breed gespeeld was, ging ze zelf maar in de punt van de aanval lopen. Ondanks dat het de positie van de centrale verdediger helemaal niet was. ,,Als het in het belang van het team moet, dan doe ik dat, ook al is het onwennig om te spelen op een plek waar ik nog niet eerder speelde”, verklaarde aanvoerster Yong Yi Gasseling (21) over die opvallende positiewisseling.