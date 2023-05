Bijen vallen bij bosjes neer in de regio: ‘Zeventig procent is weg’

Inwoners van gemeente Lochem mogen meepraten over de toekomst van hun leefomge­ving

Inwoners van de gemeente Lochem kunnen deze maand hun mening geven over de omgevingsvisie waarin de gemeente heeft beschreven wat de doelen zijn voor de leefomgeving tot 2040. Meepraten is mogelijk op vier avonden die worden gehouden op verschillende locaties. Daarnaast gaan medewerkers en raadsleden van de gemeente in de kernen de straat op.