Bijna 600 regionale vacatures voor vrachtwagenchauffeur, sector werft personeel met instapdag in Deventer

Er is een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs in de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. In september waren er 592 openstaande vacatures voor chauffeurs. Om deze vacatures te vullen, houden transport en logistiek bedrijven instapdagen met banenmarkt. Op dinsdag 1 november is er een instapdag in Stadion De Adelaarshorst in Deventer.