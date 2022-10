Bijna 600 vacatures voor vrachtwagenchauffeur in regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, sector werft personeel met instapdag in Deventer

Inwoners Bathmen ruimen massaal hun huis op om verenigin­gen te helpen: ‘Gunnen ons mooie spullen’

Het is een dag van gezelligheid en het is traditie: de jaarlijkse Boeldag in Bathmen. Daar bovenop is de Boeldag van groot belang voor de verenigingen in het dorp. Van judomatten tot tennisnetten en onderhoud aan het zwembad: de Boeldag betaalt. ,,Jaarlijks hebben we ongeveer 10.000 euro om te verdelen onder de verenigingen.’’

