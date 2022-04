Bijna drie miljoen kippen afgemaakt door vogelgriep: wanneer zijn de eieren op?

video Loslopende honden jagen drachtige reeën de dood in bij Deventer: ‘Geniet van natuur, maar wel binnen de regels’

Reeën en andere wilde dieren worden geregeld opgejaagd door mensen of loslopende honden in natuurgebieden tussen Deventer en Raalte. Het resultaat? De dieren kunnen zó in paniek raken dat ze verstrikt of bekneld raken in een hekwerk of afrastering. Toezichthouders maken zich zorgen: ,,Dit is het broedseizoen en we hebben het de afgelopen periode zeker twee keer gezien.”

