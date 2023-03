Bijzonder! Deze brug in Deventer dreef vroeger op schepen

De schipbrug bestond uit twee vaste delen die aansloten op de Worp en de Welle. In het midden zat een wegdek dat dreef op een rij boten. Dit drijvende deel had vele voordelen. Het zorgde ervoor dat de burg kon worden aangepast aan de waterstand van de IJssel. Alleen bij ijzel of écht hoog water werd de brug aan de kant gehaald. Daarnaast konden brugwachters het drijvende gedeelte van de brug loskoppelen en opzij varen, zodat grote schepen in de IJssel konden passeren. Voor kleinere schepen hesen ze een stuk van de burg omhoog (zie foto 2 en 4).



Sinds 1483 had Deventer verschillende schipbruggen die kwamen, maar ook weer gingen. Dat had te maken met natuur- of oorlogsgeweld. De laatste schipbrug in Deventer deed dienst van 1600 tot 1948. Door de komst van meer gemotoriseerde voertuigen, groeide de behoefte aan een vaste brug. Na de oorlog in 1948 werd de Wilhelminabrug geopend en de schipbrug voorgoed gesloten.