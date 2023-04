Bijzonder! Deze waterbuffels kun je nu tegen het lijf lopen in de uiterwaarden van Deventer

Biblio­theek mogelijk als service­punt verder in Langstraat in Wijhe: ‘Gemiste kans’

De toekomst van de bibliotheek in Wijhe ligt hoogstwaarschijnlijk in de Langstraat. Dat blijkt uit het onderzoek dat de afgelopen maanden in opdracht van de gemeente is uitgevoerd, nu het einde van het huidige huurcontract nadert. Tot grote teleurstelling van Bibliotheek Salland gaat het wel om een servicepunt.