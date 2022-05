Bijzondere archeologische opgraving naar leprozenhuis in Deventer

met video Jongetje uit Deventer klimt in boom, maar komt er niet meer uit: keukentrap­je mag niet baten

Angstige momenten voor een jongetje uit Deventer. Hij was in een boom geklommen, maar kon er niet meer uitkomen. De keukentrap van zijn moeder was net te kort. Er was nog maar één oplossing: toch maar de brandweer bellen.

26 mei