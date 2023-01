BMW-bestuurder speelt snelheidsspel op A1 en denkt ermee weg te komen: ‘zorgelijke situatie’

Twee BMW-bestuurders reden gistermiddag wel erg hard op de A1 bij Bathmen. Eén van hen, een 24-jarige man, noteerde na correctie een snelheid van 183 kilometer per uur, terwijl 100 overdag is toegestaan. Een forse overtreding dus maar de man dacht dat hij er wel mee weg kon komen.

De man afkomstig uit Polen was namelijk niet de enige BMW-rijder die op dat moment flink het gaspedaal intrapte. Een 30-jarige man uit Losser reed op hetzelfde stuk 177 kilometer. ,,Je zag dat de één de ander voorbij racete. De Pool gaf als verklaring dat hij dacht een bekeuring te kunnen ontlopen zolang hij maar achter de andere BMW bleef rijden. Een raar verhaal want even later zien we hem zijn voorganger alsnog inhalen”, vertelt Marc Woortmeijer, coördinator van het Politieteam Verkeer Oost Nederland.

Volgens Woortmeijer kwam het neer op een beetje ‘samen spelen’ op de snelweg en kijken wie het hardst kan rijden. Beide bestuurders zijn hun rijbewijs kwijt voor enkele maanden. De Poolse man moest vorig jaar ook al zijn rijbewijs inleveren, wederom vanwege een snelheidsovertreding.

Zorgelijke situatie

,, Er zijn heel regelmatig ‘verkeersveelplegers’ zoals we ze noemen. Deze man uit Polen valt daar ook onder. Het is zorgelijk dat ze op zo'n hoge snelheid met elkaar aan het spelen zijn. De piek lag op 190 kilometer per uur namelijk, dan is het bijna wachten op ongelukken. Deze controles zijn dan ook hard nodig”, laat Woortmeijer weten.

Hoe lang de mannen hun rijbewijs kwijt zijn en of er nog meer gevolgen aan hun actie hangen, wordt later bepaald door de officier van justitie. ,,Af en toe wordt de indruk gewekt dat sommige veelplegers wegkomen met een boete en een ontzegging van een paar maanden door de officier van justitie, maar dat is lang niet altijd zo. Sommigen van hen worden gedagvaard en krijgen een gevangenisstraf opgelegd door de rechter.”