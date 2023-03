Boekenweek in Deventer: dit is er te doen in onze stad

indebuurt.nlVan zaterdag 11 tot zondag 19 maart is de 88e editie van de Nationale Boekenweek. Als echte boekenstad kan Deventer natuurlijk niet achterblijven, dus ook in onze stad worden diverse activiteiten georganiseerd. Wat er te doen is? Je leest het hier.

Het thema deze Boekenweek is ‘Ik ben alles’, waarbij het gaat over de pluriformiteit van onze identiteit. “In de huidige maatschappij mag je zijn wie je bent en vervul je veel verschillende rollen. Van ouder tot collega en van partner tot vriend. Al die rollen maken jou tot wie je bent. Daar draait het om deze Boekenweek”, meldt de organisatie op de website.

In Deventer is veel te doen tijdens de Boekenweek 2023. Dit overzicht is een greep uit de activiteiten. Het hele programma vind je op de website deventerboekenweek.nl.

Cursiefjes in de kroeg

Als je geen zin hebt om zelf de hele stad door te lopen naar verschillende activiteiten, dan is Cursiefjes in de kroeg perfect voor jou. Plof op zondag 12 maart om 14.30 uur neer bij Davo, Hotel in het huis van Deventer, Burgerweeshuis, De Hip of Chez Antoinette. Bestel een drankje en geniet elk half uur van een nieuwe schrijver of columnist die binnenloopt en een mooi verhaal vertelt. Vijf schrijvers trekken deze middag langs alle vijf de locaties, je krijgt dus overal hetzelfde programma te zien.

Broodje Aap

Je kent ze vast, die klassieke Broodje Aap verhalen. Van die verhalen die iedereen rond vertelt, maar waarvan niemand weet of het nou echt is gebeurd of niet. Wat wel echt gaat gebeuren is Broodje Aap op 17 maart in MIMIK en het Burgerweeshuis tussen 17.30 en 22.45 uur. Verwacht een festival setting met muziek, poëzie, film en theater en dat alles op twee locaties in het centrum van Deventer. Entree kost elf euro en je kunt kaarten bestellen en de hele line-up bekijken op de website van MIMIK.

De hemel is altijd paars

De hemel is altijd paars is de debuutroman van schrijfster Sholeh Rezazadeh. Het boek gaat over een jonge Iraanse vrouw die nog maar kort in Nederland woont. Ze worstelt met haar Iraanse verleden en verwondert zich tegelijkertijd over Nederland. Het land waar iedereen haast heeft en het bijna onmogelijk lijkt om met iemand verbonden te zijn. Het boek won de Debutantenprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 2022. Op zaterdag 11 maart om 15.00 uur is Sholeh te gast bij Boekhandel Broekhuis voor een meet & greet. Toegang is gratis.

Pubquiz in De Hip

Quizmasters opgelet! Net als elk jaar, wordt ook dit jaar weer een pubquiz georganiseerd in De Hip tijdens de Boekenweek. En die staat natuurlijk geheel in het thema van… Boeken! Bel je vrienden, collega’s, de buren of je familie en vorm samen een team van maximaal vier personen. Meld je aan via boekenweekdeventer@gmail.com en schuif op woensdag 15 maart om 20.00 uur aan in De Hip voor de enige echte Deventer Boekenquiz.

Minicolleges in Athenaeumbibliotheek

Het is sowieso al bijzonder om deze oude bibliotheek eens binnen te wandelen, maar tijdens de Boekenweek heb je een extra goed excuus. Op donderdag 18 maart kun je namelijk twee minicollege’s volgen. Hoofd Collecties van het Literatuurmuseum in Den Haag, Betram Mourits, geeft een college over schrijver Louis Couperus. Schrijfster en geboren en getogen Deventenaar Charlotte Goulmy geeft een college over columnist Renate Rubinstein. Entree is gratis, je moet je alleen van tevoren even aanmelden op de website van Bibliotheek Deventer.

