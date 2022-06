Boeren protesteren in Deventer maar hebben pech, burgemeester afwezig: ‘We hebben 20 kuub stront voor jullie’

met poll & videoActievoerende boeren van Voll Gass protesteren vanaf 09.00 uur bij het stadhuis in Deventer. Ze hebben alleen pech: het voltallige college van burgemeester en wethouders is afwezig én er zijn geen fractievoorzitters van regerende partijen in de buurt. De boeren willen dat de gemeente een document ondertekent waarin ze aangeven de boeren te willen ondersteunen.

Het college van B en W is niet aanwezig omdat het op een VNG-congres elders in het land is. De groep van twintig actievoerders heeft een mestkar op de ingang gericht staan. Wat de boeren hiermee willen bereiken is onbekend. Via een videoverbinding heeft burgemeester Ron König met de boeren gesproken. De burgemeester gaf in dit gesprek aan dat ‘hij achter de boeren staat, maar niet de petitie kan ondertekenen’.

Volledig scherm Boze boeren protesteren bij het gemeentehuis in Deventer. © Rens Hulman

,,Wij maken ons als gemeentebestuur zorgen over toekomst van de agrarische sector. We zien dat het spannend is en we maken ons zorgen over de boeren en ook de boerenbedrijven, maar ook de toekomst van het platteland en de vitaliteit van het platteland en we maken ons ook zorgen over het effect van de maatregelen die in Den Haag liggen.”

De burgemeester geeft aan de acties te snappen en ook de emoties die daarbij horen. ,,Ik heb zelf ook affiniteit met de sector en heb al wat langer geleden zelf ook op een boerderij gewerkt, dus ik snap heel goed wat jullie meemaken.”

Volledig scherm De boeren in gesprek met de burgemeester. © Ruben Meijerink

De burgemeester vindt echter dat de discussie bij de landelijke partijen ligt. ,,Het is niet zo dat wij ons geen zorgen maken, want dat is wel degelijk zo. Want dit is aan de landelijke politiek. Ik sta als burgemeester boven de partijen en er zijn burgers in Deventer die het juist wel belangrijk vinden dat de stikstofmaatregelen worden uitgevoerd. Daarom ga ik de petitie niet tekenen. Maar dit betekent niet dat wij het onbelangrijk vinden.”

De woordvoerder van de actievoerders geeft aan niet akkoord te gaan met de reactie van de burgemeester. ,,Bij de andere gemeenten hebben we wel netjes een handtekening gekregen. Het is jammer dat de gemeente Deventer de agrarische sector niet voorop zet. Wij hadden vanmiddag de handtekeningen persoonlijk willen afgeven in Den Haag.”

Twintig kuub stront

Een woordvoerder van de actiegroep vindt dat het college ‘hierdoor niet achter de boeren staat’, omdat de burgemeester weigert de petitie te tekenen van de boeren tegen het voorgenomen nieuwe stikstofbeleid. De boeren eisen te spreken met fractieleiders van partijen als het CDA en de VVD, maar ook deze bevinden zich niet op het stadhuis.

Volledig scherm Een mestkar staat klaar bij de ingang van het stadhuis. © Rens Hulman

De boeren zijn boos en zeggen dat ze verdere stappen overwegen. ,,We hebben twintig kuub stront voor de gemeente omdat ze niet mee willen werken. Die is al onderweg naar het stadhuis’’, aldus de woordvoerder van de actiegroep.

Dan belt wethouder Liesbeth Grijsen de actievoerders. ,,Ik wil niet dat wij onder druk gezet worden door dreigende taal en ik ga niet onder druk een handtekening zetten. Maar ik wil wel met jullie in gesprek”, zegt ze tegen de aanwezige boeren. ,,Ik heb zelf ook een boerenbedrijf. Ik wil samen met jullie aan de goede zaak werken en niet dat de boeren met een mestkar en een stel tractors hun gelijk halen. Ik hoop dat jullie gewoon weg gaan en geen gekke dingen gaan doen. Anders zet je mij met de handen op de rug. Het is ook ‘mien stad’”, zegt ze geëmotioneerd.

CDA Deventer spreekt steun uit

Fractievoorzitter Teuni Scholthof heeft namdens de Deventer CDA-fractie de petitie van de boeren ondertekend. Daarmee beschouwen de actievoerders in Deventer de actie als geslaagd. Scholthof: ,,Ik denk dat de wanhoop bij de boeren heel erg spreekt uit deze actie. Er zitten twintig boeren in het stadhuis die de tranen in de ogen staat, omdat ze gewoon niet meer weten hoe het verder moet.”

In de petitie vragen de boeren aan de politici om de boeren te zien als de oplossing en niet als het probleem. Scholthof: ,,Dat is denk ik de crux van wat er in Den Haag anders moet. Er wordt nu over de boeren gepraat en van alles over ze uitgestort. Terwijl wij hier in Salland al jaren met de boeren in gesprek zijn, ook met de LTO, gewoon met het veld. Om tot goede oplossingen te komen. Wij hebben de petitie getekend omdat het voor ons logisch is dat de boeren onderdeel zijn van de oplossing en niet van het probleem.”

De ondertekende petitie hebben de boeren naar de actievoerders in Den Haag gestuurd. Momenteel zijn de boeren ergens een hapje gaan eten. Hun tractoren staan nog voor het stadhuis.

Poll Ik sta achter de acties van de boeren Eens, ik begrijp hun boosheid volkomen en moedig hun acties aan

Oneens, ze verspelen mijn sympathie met acties die over de grens gaan

Oneens, ik vind dat ze helemaal geen actie moeten voeren

Ik twijfel Ik sta achter de acties van de boeren Eens, ik begrijp hun boosheid volkomen en moedig hun acties aan (47%)

Oneens, ze verspelen mijn sympathie met acties die over de grens gaan (45%)

Oneens, ik vind dat ze helemaal geen actie moeten voeren (6%)

Ik twijfel (2%)

Volledig scherm De boeren wachten in het stadhuis tot de wethouder belt. © Ruben Meijerink

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.