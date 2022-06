Boerenprotest boven A1 tegen stikstofbeleid: ‘Er wordt ons een mes op de keel gezet’

Moet dit me­ga-kunst­werk bij het Saxion in Deventer verdwijnen? ‘Maak er een terras van!’

Het opvallende, grote kunstwerk bij de (oude) ingang van hogeschool Saxion in Deventer bezorgt de hogeschool hoofdbrekens. De ‘tulp’ past eigenlijk niet in de verbouwplannen. Maar het stalen werk moet mogelijk toch blijven staan, vindt een gemeentelijke adviesorgaan, dat zich over de kwestie heeft gebogen. ,,Is het een grote bloembol ofzo?”

8 juni