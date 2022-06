Boerenprotest tegen stikstofbeleid voor deur van minister Van der Wal, gaat gesprek aan

Boze boeren hebben vanavond geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo’n vijftien betogers deden dat langs de A1 in Bathmen, tientallen trokken met trekkers naar de woning van de minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal in Hierden bij Harderwijk.

De boeren zijn woedend over de plannen van Van der Wal om de stikstofuitstoot flink terug te brengen door boeren uit te kopen en boeren hun veestapel laten inkrimpen. Bij de woning van Van der Wal is politie aanwezig. De minister voor Natuur en Stikstof is in gesprek met de actievoerders.

In een verklaring die een woordvoerder van actiegroep Vol Gas! verspreid heeft staat: ,,We kregen te horen dat mevrouw Van der Wal snel maakte dat ze wegkwam. Dus maar even wachten tot ze terugkomt dan. Iemand die de bijl in de hand neemt om de boeren de klif over te jagen is het eigenlijk niet waard om op te wachten. Maar als zij een brief in mekaar flanst met maatregelen die de doodsteek zijn voor een hele sector, dan willen we daar wel wat tijd voor vrijmaken. Zij hoort niet op die plek. En dat zal ze weten ook. Daarom rijdt een deel van Vol Gas!, samen met een paar andere groepen, naar haar huis.”

Boerenbelangenvereniging LTO keurt het af dat demonstrerende boeren naar het huis van de minister zijn getrokken. ,,Ik begrijp de boosheid, maar dit moeten ze niet doen”, zegt voorzitter Sjaak van der Tak. ,,Boeren moeten geen acties in de persoonlijke levenssfeer voeren”, aldus Van der Tak. ,,Dit is niet waardig en niet passend.”

De minister was op het moment dat de groep boeren arriveerde thuis met haar gezin. Haar echtgenoot laat weten ‘erg geschrokken te zijn en even niet te willen reageren.’

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver noemt de actie onaanvaardbaar. ‘Dit is intimidatie. Laat politici thuis met rust. Debat voer je op basis van argumenten, niet op deze manier. Ik snap dat het stikstofbesluit voor veel boeren enorme consequenties heeft, maar dit gaat veel te ver', schreef hij op Twitter.

Eerder op de avond protesteerden zo’n vijftien boeren langs de A1 bij Bathmen tegen het stikstofbeleid van het kabinet.Een van hen was Geert Leusink, ‘regiobeheerder’ van de Farmers Defence Force, Hij stond met zijn trekker bovenop het viaduct. ,,,,We gaan niet de snelweg op. We willen geen overlast veroorzaken nu. We willen ons wel laten zien. Daarom staan we hier”, zei Leusink.

Passerend verkeer toeterde als blijk van steun. ,,Mooi hè?” zei hij. ,,We gaan een eindje rijden als protest. Het zal wel vaker voorkomen de komende tijd, want het mes wordt ons op de keel gezet met dit beleid. Mensen zijn nu wanhopig, vergis je niet.

Freddy uit Nijverdal stond er ook bij. Met een personenauto. Hij had vroeger een boerenbedrijf en heeft sympathie voor de sector: ,,Wat er nu gebeurt is heel erg. Nederland als klein landje de mondiale milieuproblemen oplossen. Dat werkt niet. En dat ten koste van de boerensector. Ik vind het misdadig.’’

