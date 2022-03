Bomen kappen of niet? Onrust op Diepenveens volkstuintjescomplex: ‘Zou jammer zijn’

VIDEO Het gejuich voor Go Ahead gonsde door de wijk en was tot in de binnenstad te horen; rondom de Adelaars­horst is de wijk een tribune op zich

Duizenden fans van Go Ahead Eagles volgden de halve finale van het KNVB-bekertoernooi vanaf de officiële tribunes. Maar de wijk rondom De Adelaarshorst zit zo dicht tegen het stadion aan dat de straten dienst doen als officieuze tribune. ,,Ik hoor precies wanneer het een vrije trap is of een pengel.”

