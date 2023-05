Bosbegraafplaats in Barchem met aangepast plan in herkansing: ‘Zijn nu al jaar acht jaar bezig’

Mensen leven op in nieuw zelfregie­cen­trum in Olst: ‘Het is een plek voor iedereen in Olst-Wij­he’

Een praatje, een spelletje of even samen creatief bezig zijn. Kwetsbare mensen of mensen die behoefte hebben aan sociaal contact kunnen sinds een paar maanden terecht in het zelfregiecentrum in Olst. Beleidsmedewerker Tommie van Essen merkt dat het werkt. ,,We zien dat mensen hier opleven.’’