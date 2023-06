Botsing op rotonde bij Deventer Ziekenhuis leidt tot aardig wat verkeershinder

Corona laat sporen na in Deventer, winkelstra­ten gaan overhoop: ‘We krijgen er klachten over’

Corona heeft zijn sporen nagelaten in de Deventer binnenstad. Letterlijk. Hoe krijg je die akelige belijning uit de winkelstraten, foeteren ze in de binnenstad? Niets lukt. Om de schade uit te wissen, komt de gemeente Deventer met een rigoureuze maatregel. Na de zomer gaan flink wat winkelstraten overhoop. ,,Hoe de straten er nu bij liggen, is geen visitekaartje.”