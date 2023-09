Bouw 60 meter hoge woontoren in Deventer haven vertraagd: ‘We zetten dit plan door’

Van Wieg tot Graf Vlak voor zijn dood stelde Chris Jan (72) profeti­sche vraag: ‘Alsof hij toen al iets aan voelde komen’

Chris Jan van Haastert (72) was een bekend gezicht in Diepenveen, in Deventer. Hij was verkoper bij Lutgerink Mannenmode. De man van de catwalk. Iemand die zijn rijke fantasie inzette als het om liedjes of gedichten ging. Meermaals voor zijn koor en eenmaal ook voor de Indië-herdenking.