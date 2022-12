Bouw van duizenden woningen in Deventer dichterbij door deal: ‘Blij met bezoek minister Hugo de Jonge’

Kleurtove­naar uit Wilp bezig met monsterk­lus aan oude oorlogsfoto’s: ‘Een tijdmachi­ne? Daar verlang ik wel eens naar’

Een foto uit oktober 1940. Daarop een doodsbange moeder, helm op het hoofd, die in een Londense straat tijdens een bombardement haar zoontje en twee van zijn vriendjes beschermend omhelst. ,,Het kostte me dágen om die foto in te kunnen kleuren’’, zegt Jakob Lagerweij. De 49-jarige Wilpenaar is bezig aan zijn meest ambitieuze project tot dusverre. Hij kleurt tussen de 600 en 650 oorlogsfoto’s in voor een reeks van vier (foto)boeken over de Tweede Wereldoorlog.

12 december