IJsselloop Deventer verwelkomt G-lopers: ‘Hier vallen ze niet buiten de boot’

Nieuwkomer in gemeente­raad Tubbergen werpt zich op als voorstan­der streektaal: plaatsnaam­bor­den in dialect

Bij zijn tweede optreden in de gemeenteraad van Tubbergen, wierp Bas Haarhuis (21) van de politieke partij Keerpunt22 zich op als pleitbezorger voor de streektaal. Hij pleitte dinsdagavond in de commissie Omgeving en Economie voor de plaatsnaamborden waarop de naam van een dorp in het Nederlands én in dialect wordt weergegeven.