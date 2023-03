Manuel (18) uit Wijhe laat iedereen alle hoeken van het virtuele voetbalveld zien: ‘Ik wil wereldkampioen worden’

Legaal slot in zicht van verbouwing voor Deventer museum: pandeige­naar wil af van veroorde­ling

Na het nodige gedoe, met zelfs een voorwaardelijke celstraf voor pandeigenaar Paul Osewoudt, komt er (eindelijk) schot in de verbouwing van Nieuwe Markt 18. Op de begane grond van het voormalig biljartlokaal van De Pelikaan komt een Deventer kunsthal. Na een bouwstop vanwege illegale ingrepen in het pand is de vergunning bijna rond. ,,We kunnen niet wachten.”