Liever terrassen tegen de Waag in Deventer dan ongewenste parkeerplaats? ‘Goede opvulling voor rommelige hoek’

MET VIDEO De molen van Lettele is tijdelijk zijn koppie kwijt, om er straks weer mooier uit te zien

De molen van Lettele is onthoofd. Geen noodweer, geen ongeluk, maar een bewuste actie om de korenmolen te kunnen restaureren. Het dak, of eigenlijk de kap, eraf halen is geen alledaagse klus. Waarom eigenlijk zo moeilijk doen?

3 juni