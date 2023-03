Brand in varkenshouderij Heeten geblust, alle 3800 biggen zijn gered

Deventer krijgt tweede hospice, richt zich op noorden van de stad en Olst: ‘Gasten houden hier hun eigen huisarts’

Deventer krijgt een tweede hospice. In het noorden van de stad opent Hospice Deventer volgend jaar de deuren. Het kleinschalig hospice bij woonzorgcomplex De Bloemendal wordt een ‘bijna-thuis-huis’ met vier gastenkamers. ,,In Deventer bleek behoefte aan een tweede hospice. Het is mooi dat we dit in een wijk met veel vergrijzing gaan realiseren.”